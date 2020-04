Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha ribadito la volontà di voler portare a termine la stagione 2019/20 del campionato

Da ormai più di un mese, il campionato italiano di Serie A è fermo. Dopo varie polemiche e discussioni su scelte prese dalla Lega e dal Governo in passato, tra partite rinviate e altre a porte chiuse, adesso si discute sul futuro del campionato. L’obiettivo è quello di portare a termine la stagione 2019/20. Con il rinvio di Euro 2020, il calendario avrà un periodo utile per riprogrammare tutte le giornate rimaste.

Resta da capire come riorganizzare il tutto. Questa mattina, la Lega Serie A si è riunita per discutere del destino del campionato. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lega ha confermato quanto già detto in passato: “tutte e 20 le squadre sono d’accordo col voler portare a termine la stagione“. Una decisione unanime che spetta ora al Governo consentire.

Serie A, domani vertice decisivo con il ministro dello Sport Spadafora

Mentre la Lega Serie A ha comunicato che la volontà dei club è quella di riprendere con la stagione in corso e portarla a termine, domani ci sarà un vertice forse decisivo. Il mondo del calcio discuterà col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sul futuro della Serie A. Al momento, la situazione è ancora parecchio in bilico.

Il Governo ha fatto sapere che non si hanno ancora risposte certe, bisognerà valutare se ci saranno le condizioni necessarie. L’obiettivo, nel caso si ripartisse col campionato (a porte chiuse), è quello di garantire il massimo della sicurezza sia agli addetti ai lavori che ai giocatori in campo. Da capire anche la questione calendario e diritti tv, con la proposta della Serie A visibile in chiaro ancora sul tavolo.

