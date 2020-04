Ikea pubblica ricetta delle polpette. La famosissima multinazionale di arredamento originaria della Svezia rivela uno dei suoi più grandi segreti.

Il coronavirus ci ha tolto tutto, anche quei piccoli svaghi e passatempi di cui ogni tanto ci lamentavamo. Chi, almeno una volta nella vita, non si è sentito obbligato di fare un giro all’Ikea quando sperava di fare altro? Se comprare i mobili non era un obiettivo primario, ecco che si provava a leggere ad alta voce i nomi degli oggetti che ci circondavano. Impresa difficile se non si ha dimestichezza con lo svedese e con le lingue nordiche in generale. Il passatempo, quindi, durava piuttosto poco. E l’unica cosa che ti spingeva a non litigare con chi ti aveva costretto ad uscire, magari in un freddo gelido, erano loro. Le buonissime e saporite polpette Ikea, una ricetta svedese che ha avuto un successo mondiale.

Ikea pubblica ricetta delle polpette, ci sono anche le istruzioni – FOTO

In un atto di generosità, la multinazionale di mobili ha condiviso proprio la ricetta delle sue polpette. Uno di quei cibi che da soli valgono il prezzo della visita agli store. Di seguito gli ingredienti e la foto della ricetta.

“500 grammi di carne macinata di vitello, 250 grammi di carne macinata di maiale, una cipolla tritata, uno spicchio d’aglio tritato, 100 grammi di pan grattato, un uovo, alcuni cucchiai di latte intero, sale, pepe”.

Per la salsa invece burro, farina, panna, salsa di soia e mostarda di Digione.