De Luca e Fontana, faccia a faccia stasera sui canali Rai. Dopo le polemiche a distanza, stasera i presidenti delle Regioni Campania e Lombardia proveranno a chiarirsi in diretta.

Vincenzo De Luca e Attilio Fontana, dibattito in diretta stasera su Rai 1. Dopo le ultime dichiarazioni polemiche del governatore campano, con tanto di risposta piccata del collega lombardo, seguirà un virtuale faccia a faccia negli studi dell’emittente televisiva.

Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani,… Pubblicato da Attilio Fontana su Lunedì 20 aprile 2020

De Luca e Fontana, confronto in Tv sul coronavirus

Il confronto avverrà durante il programma ‘Porta a porta’ condotto da Bruno Vespa a partire dalle 23.50. Il tema, chiaramente, sarà l’emergenza coronavirus e le misure messe in atto dalle due rispettive amministrazioni per arginare la problematica sanitaria. Non saranno presenti fisicamente per ovvi motivi, piuttosto presenzieranno in collegamento video.

Ma non mancheranno di certo dei momenti di tensione considerando quanto vi è alla base. Lo scorso 17 marzo, infatti, il governatore De Luca mandò annunciò pubblicamente di chiudere la Campania qualora ci fosse un via libera incauto ed esagerati da parte dei territori finora sotto stress per il Covid-19.

“Se una regione del Nord Italia che ha una situazione epidemiologica assolutamente non tranquillizzante accelera in maniera non responsabile, rischia di compromettere l’Italia intera. Dunque voglio essere chiaro: se dovessimo avere una corsa da parte delle regioni dove c’è ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini”, riferì il politico.

Proprio ieri è giunta una nuova risposta, via Facebook, da Fontana: “Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare”. Anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha risposto in maniera infastidita all’uscita definita fuori luogo del collega meridionale.