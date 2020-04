Covid, Inghilterra inizia i test del vaccino. La Gran Bretagna ha annunciato che tra pochissimi giorni potrebbe fare passi vanti enormi.

L’Inghilterra continua a soffrire, come tutti i Paesi del mondo, per il coronavirus. Tantissime sono le persone che ogni giorno muoiono sulla Terra ogni 24 ore e per questo lo sforzo per trovare un vaccino comunque è fondamentale. Ora, a grandissima sorpresa, potrebbe esserci un passo in avanti a dir poco enorme nella ricerca alla cura per il COVID-19. Le autorità inglesi, infatti, hanno affermato che dopodomani, giovedì 23 aprile 2020, l’Università di Oxford inizierà dei testi medici che potrebbero significare un nuovo stadio della lotta al virus. Pare, infatti, che con questo trial medico, gli umani potranno avere finalmente un’arma, o almeno una direzione, per gli studi di un vaccino.

Covid, Inghilterra inizia i test del vaccino su umani questo giovedì

Oggi il Ministro della Salute Inglese, Matt Hancock, ha parlato in conferenza stampa. Il politico del Regno Unito ha sostenuto che giovedì ci saranno delle somministrazioni di una forma primitiva di vaccino su delle cavie umane. I prossimi giorni, quindi , saranno fondamentali per la ricerca e la lotta contro il coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Questa è una nuova malattia. E quindi parliamo di una scienza incerta, ma sono certo che utilizzeremo ogni mezzo che abbiamo per lo sviluppo di un vaccino. Il Regno Unito è in prima linea per lo sforzo globale. Abbiamo investito più soldi di qualsiasi altro paese nella ricerca di un vaccino”.

