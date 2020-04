Covid-19, Regno Unito: la Regina Elisabetta, che oggi festeggia il suo 94esimo compleanno, ha deciso di trascorrere la giornata in silenzio.

Covid-19: non verrà issata alcuna bandiera negli edifici di governo del Regno Unito per il compleanno della Regina Elisabetta, che compie oggi 94 anni. Come riporta Skytg24, vista la situazione emergenziale, la Regina festeggerà il suo compleanno nel castello di Windsor, luogo nel quale sta trascorrendo la quarantena, in compagnia del marito Filippo.

La Regina Elisabetta ha rinunciato ai tradizionali colpi di cannone per il suo 94esimo compleanno. Come riporta Skytg24, Sua Maestà ha invece preferito trascorrere la giornata in silenzio, ritenendo non opportuni i vari festeggiamenti. Anche la Gran Bretagna, come gran parte dei Paesi di tutto il mondo, conta numerose vittime a causa del Coronavirus. I dati registrati dalla John Hopkins University parlano infatti di 16.550 vittime.

Covid-19: gli auguri in video-chiamata per la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta, come fa sapere Skytg24, festeggerà i suoi 94 anni nel silenzio del castello di Windsor, insieme a suo marito Filippo. Con ogni probabilità, la Regina farà ricorso alla tecnologia per ricevere gli auguri dai familiari: l’avvicinamento dei cari avverrà infatti attraverso una video-chiamata.

Dopo diverso tempo, è tornato a parlare anche il marito della Regina, Filippo, duca di Edimburgo. Il messaggio di Filippo, 99 anni a giugno, è un messaggio di ringraziamento nei confronti di tutti gli operatori sanitari, che in questo periodo di Covid-19 stanno lavorando in prima linea. Un sentito omaggio, il duca di Edimburgo lo ha voluto mandare anche a tutti coloro che stanno combattendo virtualmente la pandemia da Coronavirus, attraverso la ricerca nelle università. Filippo, insieme alla Regina Elisabetta, sta trascorrendo il periodo di quarantena nel castello di Windsor.

F.A.

