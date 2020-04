In Calabria c’è preoccupazione per un focolaio di Covid-19 esploso nella Rsa di Villa Torano, in provincia di Cosenza. Il caso diventa politico

L’emergenza Coronavirus in Italia è ancora in corso, ma i numeri dei contagi e soprattutto i ricoverati nelle terapie intensive sono in netto miglioramento. Dopo aver parzialmente fermato il Covid-19 grazie alla misure di distanziamento sociale, ora il problema più grande riguarda le Rsa. In moltissime strutture residenziali per anziani sono scoppiati e stanno scoppiando dei veri e propri focolai epidemici, che hanno causato il contagio e la morte di numerose persone assistite. Uno dei casi di cui si parla di più negli ultimi giorni, e che vi avevamo già presentato nei nostri articoli precedenti, è quello calabrese di Villa Torano, a Torano Castello, in provincia di Cosenza, dove ci sono ben 78 contagiati tra pazienti e operatori sanitari.

Covid-19, scoppia un altro caso in una Rsa in Calabria: 78 contagiati

Nuovi problemi per la Calabria, che finora è rimasta una delle regioni meno colpite dal Covid-19. La questione delle residenze sanitarie assistenziali è davvero delicata, perché è qui che adesso ci sono i maggiori problemi legati al contagio. Dopo il caso della Domus Aurea di Chiaravalle (Catanzaro), dove sono morte 23 anziani affetti da Coronavirus, ora anche la casa di cura Villa Torano rischia di trasformarsi in un lazzaretto. Ma il nodo fondamentale è la carenza di posti letto in Calabria, dove molto poco è stato fatto da quando è cominciata l’emergenza. La neo governatrice Jole Santelli ha ordinato che fossero fatti dei controlli a tappeto nelle Rsa, ma il nuovo focolaio desta molta preoccupazione.

Proprio la Santelli è stata al centro di dure critiche da parte dell’opposizione regionale, con Filippo Callipo, suo sfidante alle elezioni, che ha chiesto un’interrogazione alla governatrice per un presunto collegamento con la società che gestisce la casa di riposo. Nei giorni scorsi nella struttura era stato girato un video promozionale dove infermieri e oss ballavano e l’amministratore della società Massimo Poggi affermava: “è andato tutto bene, grazie alle nostre capacità”. Peccato che qualche giorno dopo una donna di 90 anni è stata ricoverata d’urgenza, con il tampone che ha certificato la positività al virus.

