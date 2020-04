C’è grande e curiosità e polemica per l’app “Immuni”, che servirà per la lotta al Covid-19. Il governo tranquillizza i cittadini: i dati saranno forniti in forma anonima e non conservati

Ancora non è stata ultimata, ma intorno alla nuova applicazione “Immuni” ci sono molte polemiche. Il sistema tecnologico con il cui il governo italiano tenta di limitare al massimo i potenziali contagi, tracciando gli spostamenti dei cittadini, desta qualche preoccupazione dal lato della privacy. L’app sarà presto introdotta esclusivamente su base volontaria, anche se già si parla di possibili limitazioni degli spostamenti per chi non la adotterà. Dal governo arrivano, però, parole rassicuranti circa la trasparenza dello strumento. Il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha infatti affermato, tramite una nota del ministero, che “i dati saranno resi sufficientemente anonimi per impedire l’identificazione dei soggetti“. Inoltre i dati personali, una volta esaurito lo scopo del monitoraggio, non verranno conservati, come indicato dalla normativa europea e dal garante della privacy.

Covid-19, polemiche sull’app ‘Immuni’: il governo rassicura i cittadini sulla trasparenza dei dati

L’ormai celebre app “Immuni”, sviluppata a Milano dalla ‘Bending Spoons’ è ancora in fase di sperimentazione, ma il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha già annunciata la sua prossima introduzione. Gli italiani si sono trovati un po’ disorientati visto che dal governo non erano stati chiariti alcuni aspetti del sistema, così ci ha pensato direttamente il ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. Il software sarà gestito interamente da uno o più soggetti pubblici e il sarà “open source“, cioè aperto e suscettibile di revisione o modifica. L’applicazione non conserverà i dati relativi alla geolocalizzazione degli utenti, ma registrerà solamente i profili usati con pseudonimi, rilevati tramite tecnologia bluetooth a basso consumo energetico.

