Coronavirus: l’ex vice-presidente Biden, che sfiderà Trump nelle prossime elezioni Usa, ha duramente attaccato il presidente americano sulla gestione dell’emergenza.

“Trump ha fallito”, questo il commento del leader Dem, Joe Biden, sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del presidente americano. Come riporta Skytg24, secondo Biden, non vi è alcun interesse, da parte di Trump, a salvare vite umane e a risolvere la delicata questione Coronavirus, che ha colpito l’America più di ogni altro Paese al mondo. Infatti, gli Usa sono il primo Paese al mondo per numero di contagi e di decessi. Sono circa 22 milioni gli americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione, vista la critica situazione.

Nel frattempo, il presidente Trump ha fatto sapere, mediante annuncio sul suo profilo Twitter, di avere in programma di firmare un nuovo esecutivo per bloccare, temporaneamente, l’immigrazione negli Stati Uniti. Il presidente americano ha annunciato di voler firmare questo esecutivo alla luce dell’attacco proveniente dal “nemico invisibile” e per salvaguardare i posti di lavoro negli States.

Leggi anche >>> Coronavirus, 108.237 positivi e 24.114 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA

Coronavirus, la situazione negli Usa

Negli Usa, come riporta Skytg24, alcuni Stati si stanno muovendo per allentare le misure di sicurezza. Alcuni stanno addirittura revocando del tutto le restrizioni e si avviano verso una riapertura. Trump ha elogiato i governatori che si stanno muovendo in tale direzione, anche se, tuttavia, i numeri registrati dalla John Hopkins University, parlano ancora di situazione difficile.

I dati aggiornati, registrati da gisanddata per la John Hopkins University, parlano di 787.901 casi totali per gli Usa, con un totale di 42.364 vittime. Solo lo stato di New York, il più colpito, conta un totale di 14.604 vittime.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, l’idea di un ristorante per la fase 2 – FOTO

F.A.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24