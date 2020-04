Arezzo, padre uccide la figlioletta di quasi 4 anni e tenta di fare lo stesso con l’altro figlio. Poi prova a suicidersi ma è ancora vivo, in ospedale

Arezzo, padre uccide la figlioletta di 4 anni e prova a fare lo stesso con l’altro figlio. Quest’ultimo però è riuscito a salvarsi scappando e rifugiandosi dai vicini di casa. Il dramma familiare è terminato con l’arresto dell’uomo che nel frattempo aveva tentato il suicidio in un pozzo vicino a casa.

Tutto è successo oggi in una frazione di Bucine, paese in provincia di Arezzo. Il 39enne Bilal Napia, operaio originario del Bangladesh, improvvisamente ha impugnato un coltello menando fendenti verso i due figli. Per la più piccola non c’è stata via di scampo. Il maggiore dei due, 12 anni, invece è rimasto ferito riuscendo però a scappare. Decisiva è stata la presenza dei vicini di casa che l’hanno accolto facendolo scappare dalla furia paterna.

Dopo l’omicidio della figlia e il tentato omicidio del figlio, il 39enne ha cominciato a correre all’esterno dell’abitazione. Poi si è gettato in un pozzo che normalmente era chiuso da un coperchio in cemento. Ad attutire la sua caduta è stata l’acqua presnete nel pozzo e lì l’hanno troivato i soccorritori. Estratto dopo diversi minuti dai vigili del fuoco, è stato ricoverato all’ospedale della Gruccia, lo stesso nel quale è stato soccorso anche il figlio.

Arezzo, dietro al delitto del padre forse c’erano alcuni problemi economici



Il 39enne protagonista dell’ennesimo fatto di cronaca in famiglia da inizio anno è dipendente in un’azienda della zona, guidata da un connazionale. A causa dell’emergenza era confinato in casa, in cassa integrazione, insieme alla moglie e ai due figli. Quando la donna oggi è uscita un attimo a fare la spesa, lui ha cominciato ad aggredire i figli.

Dopo aver ferito mortalmente la figlia,ha colpito il figlio maggiore con una spranga. L’allarme è stato dato da uno dei vicini di casa che ha sentito le urla e poi ha intravisto l’uomo scendere le scale con un coltello insanguinato. Da lì l’arrivo dei primi soccorssi ma anche delle forze dell’ordine che hanno fermato l’assassino dopo l’estrazioen dal poco.

Tutti da chiarire i motivi che hanno portato all’aggressione. Secondo le testimonianze di alcuni vicini, suoi connazionali, il 39enne aveva problemi economic. Come riferiscono le cronache locali, già nei giorni scorsi aveva manifestato la sua inquietudineal punto che la moglie aveva chiamato un medico. Ma dopo la visita, pare che il dottore gli abbia prescritto soltanto un tranquillante. A seguire l’inchiesta sarà la Procura e in particolare la pm Laura Taddei. L’ipotesi di accusa potrebbe essere quella di omicidio volontario aggravato da crudeltà e grado di parentela. E ora i carabinieri stanno cercando il coltello, anche dentro al pozzo.