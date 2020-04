Da questa mattina, Netflix ha reso disponibili le prime due puntate di “The Last Dance”, la docuserie dedicata all’icona NBA Michael Jordan

Se si pensa agli sportivi per eccellenza, non si può non nominare Michael Jordan. Autentica icona della pallacanestro e non solo, la leggenda dei Chicago Bulls ha letteralmente rivoluzionato il modo di approcciarsi allo sport. Sei volte campione del titolo NBA, Jordan ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, e continua ad essere un punto di riferimento per adulti e giovani.

Netflix, con una docuserie intitolata “The Last Dance“, ha deciso di omaggiare la carriera di “Air” Jordan, producendo otto episodi che raccontano l’ultima stagione in maglia Bulls, quella del 1997-98. Durante il corso delle puntate, ci saranno continui rimandi alla vita pubblica e privata di MJ, al rapporto coi compagni di squadra e col coach Phil Jackson. Da questa mattina, il noto servizio di streaming ha reso note le prime due puntate.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, nel weekend sono ben 17 mila i denunciati: tutti i numeri

Michael Jordan, la stagione 1997-98 e il sesto titolo NBA

La stagione 1997-98 in maglia Bulls ha rappresentato per Michael Jordan un momento storico: sesto titolo NBA vinto e secondo “three-peat” in carriera. All’inizio dell’annata che si sarebbe conclusa in trionfo, MJ e la sua franchigia accettarono la presenza di una troupe cinematografica della NBA Entertainment che documentasse tutta la stagione. Dalle immagini registrate, ne è nato “The Last Dance“. Dai dubbi del General Manager di inizio anno al The Shot in finale contro gli Utah Jazz di Karl Malone, tutto raccontato nella docuserie.

A poche ore dalla sua uscita, il documentario ha già riscontrato un successo fuori dal comune, registrando un traffico incredibile. Ricercatissimo sui motori di ricerca e primo in tendenze su Twitter, Michael Jordan ha ancora lasciato il segno. Ogni lunedì usciranno due nuove puntate di “The Last Dance”, per quattro settimane all’insegna dello sportivo più grande di tutti i tempi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Liechtenstein, Coronavirus: braccialetti biometrici per i contagiati