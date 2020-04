Napoli, un boato nella notte: una bomba carta è esplosa davanti alla saracinesca di un’attività commerciale di via Ferrara.

Napoli: attorno alle 3:30 di questa notte, una bomba carta è esplosa di fronte alla saracinesca di un’attività commerciale. Come riporta Cronache della Campania, il boato si è percepito in maniera chiara anche in Corso Meridionale, in via Bari, in via Ferrara, in via Pavia e in via Genova. Scompiglio tra la popolazione, che ha poi visto arrivare del fumo tra via Nazionale e via Ferrara.

Infatti, come riporta la fonte, è proprio a via Ferrara che questa notte è scoppiata una bomba carta. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine. La saracinesca dell’attività commerciale presso cui è scoppiata la bomba ha subito gravi danni. Stando alle prime dichiarazioni del titolare, rilasciate alle forze dell’ordine, non erano mai arrivate minacce o richieste particolari.

Bomba carta esplosa in una via di Napoli

L’esplosione della bomba carta in via Ferrara, a Napoli, è avvenuta attorno alle 3:30 di questa notte. Il boato è stato percepito in molte vie adiacenti a via Ferrara, luogo in cui la bomba è esplosa. Ad intervenire sulla delicata questione, come riporta Cronache della Campania, è stato anche Giuseppe Alviti, presidente nazionale dell’Associazione guardie particolari giurate.

Il commento sull’accaduto di Giuseppe Alviti è stato particolarmente duro e diretto. Alviti ha infatti chiesto di rivedere il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, con una particolare collaborazione tra guardie particolari giurate e forze dell’ordine, al fine di garantire un maggior controllo e, magari, evitare situazioni spiacevoli come quella di questa notte in via Ferrara. La richiesta del presidente Alviti è infatti quella di garantire più uomini in difesa della legalità.

