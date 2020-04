La classifica dei top influencer italiani di marzo vede i Ferragnez dominare al primo posto. Seguono Gli Autogol e Diletta Leotta

Nonostante il periodo di quarantena forzata, gli influencer non vanno mai in vacanza. Anzi, paradossalmente, il mese di marzo ha registrato un incremento di interazioni molto alto, dovuto al fatto che molti più italiani passano il tempo libero su internet. Instagram è il social network di punta, e i Ferragnez rimangono i padroni incontrastati per quanto riguarda like e commenti.

Autori di iniziative lodevoli come la raccolta fondi per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, i due occupano la prima e la terza posizione nella classifica dei top influencer di marzo, stilata da Sensemakers. Il post che ha ricevuto più interazioni è stato quello di Fedez, che ha ironizzato sul loro aspetto fisico al termine della quarantena, con fotomontaggi che ritraggono la coppia insieme al figlio extralarge.

Top influencer di marzo: gli Autogol e Diletta Leotta dietro i Ferragnez

Con 72,8 milioni di interazioni per la Ferragni, e 17,2 milioni del marito Fedez, la coppia si è confermata ai primi posti nella classifica dei top influence di marzo. Gli Autogol hanno registrato 17,5 milioni di interazioni nonostante il blocco del calcio giocato, posizionandosi tra i due Ferragnez. Quarto posto per la bella conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Subito dietro Benedetta Rossi, autrice di videoricette che stanno spopolando sul web (soprattutto durante la quarantena).

Al sesto posto troviamo un’altra Ferragni, la sorella Valentina con 5,5 milioni di interazioni. New entry al settimo posto, col gruppo comico Casa Surace che ha conquistato milioni di persone durante il mese di marzo. Più defilati Vasco Rossi, il compagno e collega di Fedez Luis Sal e Beatrice Valli.

