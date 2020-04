Dramma in Russia, a soli 22 anni è morto il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov. Giocava nella Lomototiv Mosca, si stava allenando.

Dramma in Russia e calcio internazionale in lutto. Oggi, durante un allenamento della Lokomotiv Mosca il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov è stato improvvisamente male in campo. E in seguito al malore che ha accusato è deceduto a soli 22 anni.

La notizia è stata confermata poco fa dallo stesso club di Mosca, avversario nella prima fase della Champions League della Juventus. Samokhvalov stava solgendo una sessione di allenamento individuale, le circostanze sono ancora da chiarire.