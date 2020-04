Decreto liquidità, Massimo Giletti, in diretta a La7, dice la sua sul sostegno alle imprese: il testo non si capisce e la burocrazia ammazzerà l’Italia

Decreto liquidità, Massimo Giletti in diretta a La7 dice apertamente quello che molti imprenditori, grandi e piccoli, ma anche titolari di Partite Iva pensano. Così come è stato pensato, il testo è ancora una volta shiavo della burocrazia e il governo ha perso una grande occasione. Anzi, lui è più diretto: “Ho letto le prime otto righe e non si capisce un c***o”.

Uno sfogo durissimo e anche molto colorito. del quale il conduttore biellese una volta tornato in studio si è scusato con il pubblico. Ma rimane la sostanza, perché da domani, 20 aprile, chiunque fosse interessato potrà presentare domanda. In tutto c’è un fondo da 400 miliardi mobilitati dal governo Conteche però al momento rimangono soltanto sulla carta

Le misure in favore delle imprese duramente colpite dalla crisi causata dall’epidemia Coronavirus saranno pesantemente condizionate. Per i finanziamenti superiori a 25mila euro la concessione dipenderà da una valutazione di merito sulla condizione finanziaria pre-crisi “e non sull’andamento degli ultimi mesi, segnati dal Covid-19”.

Letto così, significa tutto e niente. Ma soprattutto ancora una volta il potere sembra tutto nelle mani del sistema bancario italiano. Perchè già prima della crisi, le banche erogavano fidi con il contagocce. E sarà difficile anche che possano accedere professionisti, negozianti, autonomi e piccoli imprenditori, che potranno avere un massimo di 25mila euro.

Decreto liquidità, come funzionano le domande e chi può accedere



Il premier, Giuseppe Conte, presentando il provvedimento era stato chiaro. I prestiti, anche se garantiti al 100% dallo Stato, saranno erogati subito e senza aspettare il via libera del Fondo. In realtà, come appare chiaro da uno degli articoli del decreto, ci sono paletti ben precisi. Chi prima del 30 gennaio 2020 aveva una situazione di sofferenza bancaria, oppure inadempienze probabili o ancora una esposizione verso pagatori in difficoltà non potrà accedere. Una situazione che accomuna moltissime delle imprese italiane, grandi e piccole.

Oggi il presidente di Abi, Antonio Patuelli, ha cercato di fare chiarezza. I 25mila euro possono anche arrivare in una sola giornata, se l’imprenditore presenta le carte che il decreto legge impone e completa la domanda. Questo ovviamente se non si verificano ingorghi come quelli causati dalle domande del Bonus INPS di inizio mese. Invece i prestiti sopra i 25mila euro non sono garantiti al 100% dallo Stato e al momento non esiste nemmeno la piattaforma informatica per la domanda.

Ma giusto per fare un paragone, come funziona in Germania? Garanzie statali al 100%, concesse tramite la banca pubblica KfW, per finanziamenti anche fino a 800mila euro in base al fatturato del beneficiario. La valutazione del merito è riferita al profilo economico-finanziario dell’impresa e non punta sulle prospettive future dell’azienda. Ma sorattutto gli aiuti economici sono già partiti nelle scorse settimane.