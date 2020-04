Il coronavirus non fermerà la riviera romagnola. Come annunciato dalla sindaca Renata Tosi, la splendida località sarò regolarmente aperta quest’estate malgrado l’emergenza sanitaria. Alla base, ovviamente, ci saranno però alcune modifiche.

La riviera romagnola sarà regolarmente aperta quest’estate. Con delle inevitabili limitazioni data la situazione, ma pur sempre accessibile. A riferirlo, nel corso di un’intervista a Il Resto del Carlino, è direttamente la sindaca di Riccione, Renata Tosi. “Per la seconda metà di giugno – riferisce – ritengo che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle spiagge ai turisti”.

“Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre una vacanza”, assicura la prima cittadina. Ma ci dovrà giocoforza essere qualche rinuncia a causa del Covid-19. E dunque sarà una spiaggia “con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni. Lo sfruttamento intensivo degli spazi sarà un lontano ricordo”, evidenzia Tosi.

L’annuncio c’è stato, ma in realtà, come prevedibile, ci sono ancora valutazioni in corso per l’amministrazione locale. “Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, magari con tanto di prenotazione”, aggiunge la guida cittadina sulla rivoluzione in vista.

Dovranno adeguarsi chiaramente anche gli hotel, internamente e pubblicamente. La parola chiave sarà sempre la stessa: il distanziamento sociale. Dunque spazio significativo tra un tavolo e l’altro, possibilità di pranzare in famiglia sotto l’ombrellone o magari rigorosamente in camera.

Ma per la sindaca Tosi è vietato fermarsi. A suo avviso, infatti, non è apprezzabile la scelta di alcuni albergatori restii nel riaprire: “Non condivido certe visioni pessimistiche. Noi romagnoli siamo gente combattiva che accetta le sfide. E devo dire che noto segnali positivi sia da parte dei grandi investitori, sia per quanto riguarda la richiesta di appartamenti estivi”.

