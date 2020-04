Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si è travestito ed è andato in giro a vedere se i buoni spesa fossero utilizzati regolarmente

Il sindaco di Asti (Piemonte), Maurizio Rasero, negli scorsi giorni ha deciso di camuffarsi e girare nei supermercati della città per controllare se i buoni spesa fossero utilizzati in modo regolare. Quindi via a barba, capelli ed occhiali per sembrare meno riconoscibile.

Il primo cittadino lo ha fatto perché pare abbia ricevuto diverse segnalazioni di persone che avrebbero acquistato anche generi non essenziali (come alcolici, ndr) con il buono.

Coronavirus, il sindaco di Asti monitora i supermercati: i risultati

Rasero ha ammesso che, su sette supermercati controllati, tre sono stati precisi, uno era chiuso, uno non accettava buoni ed altri sono stati colti in flagrante. Spiega su Facebook: “In uno mi hanno fatto firmare un’autocertificazione e dato un codice a barre. Sono poi passato alla cassa con birra e un vino liquoroso. Stessa cosa successa in un altro supermercato”.

Oggi saranno dunque avvisati tutti i negozi, dall’ufficio commercio del Comune, di quelle che sono le modalità d’uso dei buoni.

Sempre in diretta Facebook, ha parlato di un cittadino che, nonostante fosse positivo al coronavirus, si è spostato da un comune ad un altro per lavoro. A scoprirlo sono state le forze dell’ordine che, arrivate fuori la sua abitazione per consegnare l’ordinanza dell’Asl, hanno trovato solo il figlio. “Siamo subito intervenuti, sia con le forze dell’ordine che con l’Asl e il Sisp, e per questa persona ci saranno conseguenze importanti”, promette Rasero.

