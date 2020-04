Torna a parlare sull’emergenza coronavirus Papa Francesco. Il pontefice chiede ai politici di fare il bene del paese e non del proprio partito.

Il Coronavirus non è ancra sconfitto. I bollettini della Protezione Civile continuano a mostrare numeri in calo, eppure ancora si deve trovare un antivirale contro la pandemia. Nonostante ciò continuano i progressi nella ricerca, specie a Chicago dove alcuni medici hanno testimoniato i grandi effetti del Remdesivir, antivirale che è riuscito a sconfiggere l’ebola.

Al momento però in piena emergenza Covid-19 la politica italiana e mondiale continua ad essere divisa. Infatti ancora una volta i politici sono più impegnati ad ottenere consensi, piuttosto che unire le forze e cercare insieme delle idee per far ripartire i paesi.

Ed è proprio questo il tema che ha toccato Papa Francesco durante la sua ultima messa a Santa Marta. Andiamo quindi ad analizzare le parole di Papa Bergoglio, che per la prima votla chiede unione ai politici, alla ricerca di una soluzione per tornare gradualmente alla normalità.

Coronavirus, Papa Francesco chiede ai politici di collaborare per il bene del paese

Da quando è stato procalamto Papa, Bergoglio si è fatto subito amare dai suoi seguaci grazie alla sua sincerità e schiettezza. In questi giorni il Papa, attraverso le sue parole, sta cercando di dare conforto ai suoi fedeli durante la pandemia. Parole di supporto specialmente per coloro che si sentono persi nell’affrotnare un nemico invisibile e letale.

Francesco però stavolta ha deciso anche di punzecchaire il mondo della Politica. Infatti durante la messa del mattino a Casa Santa Marta, il Pontefice ha dichiarato: “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica, la politica è una forma alta di carità, per i partiti politici dei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese, e non il bene del proprio partito“.

Delle parole forti nella speranza di scuotere il mondo della politica, che ancora una volta appare più intenzionato aalla ricerca di consensi piuttosto che alla ricerca di una soluzione comune per sconfiggere il Covid-19.

