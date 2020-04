Coronavirus: è morta la madre dei gemelli Filippini, ex calciatori di Serie A, dopo un lungo ricovero in ospedale per Covid-19.

Lutto nel mondo del calcio. Si è spenta all’età di 74 anni la madre di Antonio ed Emanuele Filippini, ex calciatori di Serie A. Lo riferisce un queste ore l’edizione online de ‘La Stampa’, secondo cui la signora Teresa sarebbe morta a Brescia dopo un lungo ricovero in ospedale a causa del Coronavirus. Proprio la madre dei due ex giocatori era apparsa diverse volte anche in televisione e più precisamente nel programma di Rai2 ‘Quelli che il calcio’, quando seguiva entrambi i figli in diversi stadi d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato, il coronavirus cambia i prezzi: Mbappè vale 40 milioni

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24