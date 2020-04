Coronavirus, ecco l’idea di un ristorante siciliano in vista della fase 2. “Ovviamente non è una situazione bellissima e fantastica, ma sarà necessaria”, spiega l’imprenditore mentre illustra il piano.

Un divisorio di quasi un metro tra un tavolo e l’altro, poi anche una piccola barriera intermedia tra le due persone sedute se non verranno dalla stessa abitazione. E’ questa, tra le altre, l’idea che un ristorante di Palermo sta valutando in vista della fase 2.

Coronavirus, l’idea di un ristorante per la fase 2

“Questa è assolutamente una simulazione, quindi va presa con le pinze considerando che attualmente non conosciamo nemmeno le indicazioni per la fase 2”, premette il proprietario del locale intervenuto quest’oggi ai microfoni della Mediaset. Ma preso atto di ciò, in attesa direttive del comitato tecnico-scientifico, il locale sta già lavorando per assicurare proprio servizio e al contempo anche l’assoluta sicurezza alle persone.

“Qui – continua l’imprenditore in un’intervista video – abbiamo una situazione in cui abbiamo due coppie. Abbiamo posizionato tra un tavolo e l’altro una paretina in policarbonato. E anche all’interno di un tavolo ne abbiamo messa una tra i due ragazzi. Da una parte no, dall’altra sì”. Il motivo? La provenienza. E’ diverso – evidenzia l’uomo – se una coppia viene dalla stessa casa o no.

Perché “se una coppia sposata ha passato insieme i 50 giorni di quarantena, è inutile collocare un divisore come abbiamo fatto qui rispetto a due ragazzi giunti magari separatamente”. Pronta anche un’autocertificazione per sedersi al tavolo: in questa – spiega sempre l’imprenditore – il capofamiglia firmerebbe e solleverebbe il ristorante da qualsiasi responsabilità. “Ovviamente non è una situazione bellissima e fantastica, ma sarà necessaria“, conclude il responsabile.

