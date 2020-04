Sull’emergenza Coronavirus si è pronunciato anche Gianni Rezza. L’epidemiologo afferma che il paese sta meglio, ma bisogna individuare i nuovi focolai.

Non solo Papa Francesco, nelle ultime ore è tornato a parlare anche Gianni Rezza. Il famoso epidemiologo si è espresso sulle condizioni dell’Italia a due mesi dall’esplosione del primo focolaio a Codogno.

Il coronavirus ancora deve essere sconfitto, eppure per Rezza il nostro paese ha fatto grandi passi in avanti. Infatti l’epidemiologo dichaira che l’Italia sta molto meglio rispetto al 20 febbraio. Sono passati ben 60 giorni dall’inizio del lockdown e gli effetti positivi della quarantena si iniziano a veder. Negli ultimi giorni infatti i bollettini della protezione civile stanno testimoniando un trend positivo, con il numero di nuovi contagi che continua a scendere.

Rezza però dichiara anche che è giusto continuare ad essere preoccupati. L’obiettivo dell’Italia per l’epidemiologo è quello di identificare tempestivamente qualsiasi focolaio, perché il virus continuerà a circolare.

Coronavirus, Rezza: “Meno pressione negli ospedali e cala l’indice di contagio”

Supportato dai numeri, Rezza ci ha tenuto a fornire la sua opinione sullo stato di salute della penisola. Come supporta l’epidemiologo il trend è più che positivo. Infatti non è solamente diminuita la pressione negli ospedali, ma anche il famoso R0 o meglio noto come indice di contagio. Infatti nelle prime fasi dell’epidemia, l’indice di contagio era superiore a 3, vale a dire che ogni infetto in media contagiava tre persone. Mentre invece ad oggi l’indice di contagio è di poco inferiore ad 1.

L’epidemiologo ha poi spiegato che la sfortuna dell’Italia è stata l’esplosione dell’epidemia durante la fase di picco influenzale. Ciò ha influito non poco, infatti chi aveva il virus con sintomi lievi è stato scambiato per un malato d’influenza. Con l’arrivo dei casi più gravi è scattato poi l’allarme. Il ritardo nell’individuare il virus, ha fatto poi esplodere l’epidemia in tutta Italia. Fortunatamente, nonostante i gradi tagli, la Sanità italiana si è fatta trovare preparata e con un grande lavoro è riuscita a “contenere” il Covid-19.

