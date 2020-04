Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 20 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna dare il massimo per lottare, rispettando quanto prescrive la legge ed il governo. A darci una visione più precisa sono i dati comunicati in questi istanti dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino. Di seguito le parole di Angelo Borrelli

“Gli infetti sono un totale di 108257. Segnaliamo la morte di 454 persone nelle ultime ore, con la conta dei deceduti che arriva quindi a 24114. Per quanto riguarda i guariti, 1822 si sono riprese da ieri, per un totale di 48877″.

Coronavirus bollettino della Protezione Civile del 20 aprile: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Sotto la tabella i numeri della protezione civile per tutte le regioni italiane. Le statistiche parlano di una situazione complessa in queste ore.

