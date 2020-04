Terribile episodio in Canada dove una sparatoria ha causato ben 16 morti. Il tutto è avvenuto nella regione della Nuova Scozia, la polizia indaga.

Giornata tragica in Canada, il paese iinfatti è stato vittima di una sparatoria che per ora ha portato a ben 16 vittime. A comunicare il primo dato delle vittime ci ha pensato proprio la polizia canadese. Il colpo che ha sconvolto il paese del Nord America è stato realizzato da un uomo di 51 anni, che armato ha deciso di sparare sulla folla.

Un gesto folle con l’uomo che ha realizzato una serie d’omicidi in 12 ore. Le autorità, fortunatamente, sono riuscite ad intercettare l’uomo identificato come Gabriel Wortman. A prendere in arresto il 51enne ci ha pensato la Royal Canadian Mounted Police in una stazione i servizio a Enfield, Nuova Scozia, a nord-ovest del centro di Halifax. Successivamente la polizia ha annunciato il deecesso dell’uomo.

Canada, 16 vittime dopo la sparatoria

Una sparatoria improvvisa, la più grande della storia del Canada, che ha sconvolto tutta la popolazione dello Stato della foglia d’Acero.

Il primo a parlare ai microfoni dopo il terribile evento è stato il sovraintendente capo RCMP, Chris Leather, alla Associated Press. Leather ha infatti comunicato alla nazione le sedici vittime, affidando la responsabilità di tutti gli omicidi al 51enne Gabriel Wortman. Tra le vittime del 51enne, inoltre, ci sarebbe anche l’agente della polizia Heidi Stevenson. La donna era in servizio da oltre 23 anni ed era madre di due figli. Il premier canadese, Justin Trudeau, ha subito rivolto le sue più sentite condoglianze alla famiglia della vittima.

Purtroppo la polizia canadese, al momento, ancora non è riuscita a fornire il motivo dell’attacco improvviso di Wortman. Il primo omicidio infatti è avvenuto nella piccola Portapique, dove il sindaco ha consigliato ai cittadini di chiudersi nei propri scantinati per motivi di sicurezza. L’obiettivo dell’uomo era arrivare fino in Halifax, ma fortunatamente la polizia ha fermato l’omicida prima del colpo in una delle regioni più importanti del Canada.

Sempre il premier Justin Trudeau, nella conferenza stampa straordinaria tenutasi nella giornata di ieri, ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime, esprimendo vicinanza in quella che è una situazione terribile.

