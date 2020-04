Bambina uccisa dal trattore. Una vera e propria tragedia quella che si è registrata nel nord dell’Italia.

Un racconto davvero molto triste che racconta una vicenda incredibilmente brutta. Una bambina di quattro anni, ancora piccolissima è morta poche ore fa in seguito ad uno sfortunato incidente. Su un grosso trattore che andava spedito per i campi c’erano un nonno e sua nipote. L’anziano si stava muovendo a Kappler Stöck, un zona del Bolzano nota per le sue ampie colline coltivate. Qualcosa, però, è andato terribilmente storto e si è consumata una tragedia inenarrabbile. La bambina è caduta ed è stata investita dal veicolo su cui era seduta col nonno poco prima.

Bambina uccisa dal trattore, alla guida c’era suo nonno

La bambina era sul trattore insieme al nonno, come facevano spesso probabilmente. In un paesaggio rurale, di campagna, scene bucoliche del genere sono tutt’altro che rare a vedersi. Ad un certo punto, pare, che sia stata colpita una piccola fossa, un’imperfezione sul terreno. Il veicolo ha sobbalzato e la bambina è caduta sul lato, tra la ruota posteriore e quella anteriore. L’anziano alla guida non si è fermato a tempo e la grossa ruota posteriore ha schiacciato la piccina. Non c’è stato nulla da fare per lei.

