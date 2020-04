Tensione a Torino quest’oggi a ora di pranzo: la Polizia arresta due rapinatori e gli anarchici del posto si scagliano contro le forze dell’ordine per liberarli. All’interno le immagini dello scontro.

Torino, altissima tensione quest’oggi in città in piena emergenza coronavirus. Ma la problematica sanitaria, a fronte di ogni aspettativa, non c’entra. La domenica di tensione avvenuta nel quartiere Aurora a Torino, come riporta La Repubblica, è nata piuttosto da un arresto da cui poi è nato il caos.

Tensione a Torino, anarchici contro Polizia

La confusione si è venuta a creare quando gli anarchici presenti in via Giulio Cesare 45 si sono scagliati contro la Polizia. Questa, su segnalazione, stava arrestando due rapinatori che avevano scippato una collanina a un anziano scagliandolo al suolo e procurandogli diverse ferite.

Da lì la tensione è salita alle stelle, con un’ottantina di ribelli che hanno fatto di tutto per proteggere i due malviventi. Ne è venuto fuori, tra l’altro, anche un maxi assembramento con tantissime persone che hanno violato l’isolamento forzato. E solo grazie ai rinforzi tempestivi si è evitato il peggio.

I due rapinatori, alla fine, sono stati portati via e accompagnati in questura. La zona dove è avvenuta la baraonda è tutt’ora presidiata dalle forze dell’ordine che hanno arrestato quattro persone. Per loro sono ricadute le accuse di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Sette agenti, infatti, hanno riportato diverse ferite al momento della colluttazione. Altri tre presenti sono stati invece denunciati per resistenza e violenza.