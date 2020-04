Polemiche dopo il tweet di Walter Ricciardi contro Donald Trump: Salvini interviene via social in favore del presidente degli Usa

Nonostante il Coronavirus non sia stato ancora sconfitto e il mondo sia ancora in piena emergenza, non si attenuano le polemiche su più fronti. Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e consulente del Ministero della Salute, ha attaccato Donald Trump, pubblicando su Twitter un post dove un manichino raffigurante il presidente degli Usa viene abbattuto a pugni. Il post, pubblicato intorno alle 15 di domenica, è stato subito dopo cancellato, ma ora il medico e docente universitario è finito nell’occhio del ciclone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Trump attacca la Cina: “Se hanno mentito reagiremo”

Polemica Ricciardi per il tweet su Trump, Salvini contro il medico dell’Oms: “Deve essere cacciato”

Trump nelle scorse settimane è stato molto criticato dagli scienziati a livello mondiale, per il suo atteggiamento e le sue frasi molto scettiche sul lavoro di medici e virologi. Tanto che Anthony Fauci, il consulente del governo americano per la gestione dell’emergenza Coronavirus, rischia di essere licenziato. Dopo il tweet di Ricciardi è intervenuto anche Matteo Salvini in difesa del presidente degli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE >>> Coronavisurs, Ricciardi dell’Oms: “Fase 2 ancora prematura”

Il leader della Lega su Twitter si è scagliato violentemente contro il medico dell’Oms: “Finora non ne ha azzeccata una sul virus e adesso ha anche il coraggio di insultare Trump. Il Governo dovrebbe cacciarlo e lui dovrebbe chiedere scusa agli Stati Uniti, che ci stanno inviando aiuti economici“. Il video, condiviso inizialmente dal regista americano Michael Moore, era stato pubblicato e poi cancellato da Ricciardi, che poi si è scusato, spiegando che il senso del suo messaggio “beloved” era quello di indicare, ironicamente, quanto il presidente degli Usa non sia amato dal suo popolo.