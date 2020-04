Notte di terrore a Milano, dove un uomo ha compiuto un omicidio uccidendo la moglie. Subito dopo ha confessato il tutto alle forze dell’ordine.

Nonostante la situazione delicata in Italia a causa del Coronavirus, continuano a registrarsi casi di omicidio. L’ultimo è avvenuto a Truccazzano, un piccolo comune in provincia di Milano.

Una notte di terrore conclusasi con un uomo che ha puntato un fucile a pompa sulla moglie, sparandole e togliendole la vita. L’uomo di 47 anni dopo aver colpito la moglie ha subito contattato le forze dell’ordine, confessando il delitto alle autorità. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli sul terribile episodio avvenuto nella notte.

Milano, omicidio nella notte: l’uomo si costituisce dopo il delitto

Così dopo una notte di litigi, l’uomo di 47 anni ha impugnato il suo fucile a pompa sparando alla moglie. Subito dopo aver esploso il colpo l’uomo ha contattato le forze dell’ordine e si è costituito. Il tutto è accaduto intorno alle 2 di notte nel piccolo comune di Truccazzano.

Il 47enne già aveva precedenti penali, e nella notte, si è ripresentato alla caserma dell’Arma a Cassano d’Adda confessando freddamente di aver appena ucciso la moglie.

I militari così si sono diretti subito nell’abitazione del 47enne, trovando sul letto il corpo esanime della vittima. Il cadavere della donna aveva ancora il segno del colpo esploso dal fucile a pompa calibro 12, ritrovato successivamente in casa. I due erano in una relazione stabile da oltre 9 anni. Attualmente l’uomo è in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Cassano, in attesa dell’interrogatorio svolto dal pm di turno.

