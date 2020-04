Tutto pronto per il cambiamento meteo dalla prossima settimana. Con l’arrivo del ciclone piogge e tanti temporali si abbatteranno sull’Italia.

Nuova settimana ma stavolta niente nuovo miglioramento per il meteo in Italia. Infatti con l’arrivo della prossima settimana l’Italia sarà coinvolta da un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell’arivo di un ciclone in salita dal Nord Africa. Già da lunedì si rinfrescherà l’aria ed arriveranno piogge e temporali, con la primavera che sarà messa alle corde.

Dopo tanti giorni di sole e bel tempo ci sarà un vero e proprio stravolgimento meteorologico. I forti rovesci a carattere temporalesco, che toccheranno specialmente sul Piemonte occidentale, sulla Liguria e sull’Emilia Romagna, per poi estendersi sul resto della penisola. Inoltre tornerà anche la neve sulle Alpi a quota 1800 metri.

Le piogge ed i temporali dovrebbero resistere fino alla giornata di giovedì, quando un nuovo miglioramento colpirà la penisola italiana. Andiamo adesso a vedere che giornata avremo durante la giornata di domenica.

Meteo, in attesa della prossima settimana arrivano le prime piogge

Così già durante questa domenica il bel tempo inizierà ad abbandonare la penisola. Il sole inizierà a lasciare spazio a cieli nuvolosi ed al sud arriveranno già le prime piogge. Con l’arrivo di nuove piogge ci sarà anche una netta diminuzione delle temperature, che varierà dai 6° agli 8°. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante questa giornata analizzando tutti i settori.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un avvio della giornata parzialmente soleggiato. Con l’evolversi della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità a partire dalle regioni dell’Ovest. In serata avremo anche le prime piogge a NordOvest. Le temperature restano stazionare, con massime tra le 20 ed i 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo già dalle prime ore del mattino tempo instabile sulla Sardegna. Altrove invece avremo un tempo discreto con nuvolosità in aumento su tutte le regioni. Con la sera invece le prime piogge potrebbero impattare su tutte le regioni centrali. Le temperature qui aumenteranno leggermente, con massime tra i 24 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il tempo risulterà ancora discreto. Con l’evolversi della giornata però, aumenterà la nuvolosità su tutta l’Italia meridionale, mentre tra Campania e Puglia arriveranno anche le prime piogge. Le temperature sono comunque in lieve aumento, con massime dai 21 ai 26 gradi.

