Juventus: la situazione legata a Higuain sta diventando un vero e proprio caso. Ipotesi rescissione per l’attaccante argentino.

Gonzalo Higuain diventa un caso in casa Juventus. Come annuncia Tuttosport, l’attaccante argentino ha comunicato ai suoi compagni la volontà di rimanere in Argentina anche alla ripresa dell’attività sportiva. La comunicazione non è stata comunque ancora data alla Società.

Le motivazioni, secondo Tuttosport, delle scelte di Higuain, sembrano essere molteplici. La principale è quella legata alle condizioni di salute della madre Nancy, la quale combatte da molto tempo con un tumore. Questa è infatti la principale motivazione che ha spinto il bomber argentino a recarsi a Buenos Aires un mese fa, il 19 marzo. Anche in vista di una ripresa del campionato, come leggiamo dalla fonte, Higuain sembra intenzionato a rimanere in Argentina.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, altro scippo in casa Napoli dopo Higuain

Juventus: Higuain non vuole tornare a Torino

Come leggiamo da Tuttosport, la scelta dell’attaccante argentino è stata comunicata ai compagni di squadra, ma non ancora alla società. Si attendono aggiornamenti sul caso. Nel frattempo, in casa Juventus, si sta organizzando il rientro degli espatriati in tempo di Coronavirus.

I giocatori bianconeri espatriati in queste settimane, faranno rientro a Torino nei prossimi giorni. Come riporta Juventusnews, i giocatori dovranno sottoporsi, viste le regole vigenti, a 14 giorni di isolamento domiciliare. Ma potrebbero esserci altre soluzioni per far fronte alla situazione. Infatti, si sta valutando l’ipotesi di un doppio tampone, a distanza ravvicinata. In caso di negatività, il doppio tampone potrebbe valere come lasciapassare medico prima dei 14 giorni previsti. In tal modo, come leggiamo dalla fonte, potrebbe bastare una sola settimana per far riprendere l’attività agli atleti bianconeri.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 106.962 positivi e 22.745 morti in Italia: bollettino Protezione Civile – DIRETTA

F.A.