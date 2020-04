Gene Deitch morto, il celebre disegnatore e regista se ne è andato a 95 anni. Ha lavorato per Tom&Jerry, Braccio di Ferro e vinto un Oscar

Gene Deitch morto oggi a Praga a 95 anni, anche se la causa pare non essere stata il Coronavirus. E con lui scompare una fetta importante dell’animazione mondiale. Perché in mezzo ai suoi molti progetti era anche stato regista in numerose storie di Tom&Jerry, Braccio di Ferro e Krazy Kat. Ma aveva anche vinto un Oscar nel 1961 per il cortometraggio Munro.

Nato l’8 agosto del 1924 a Chicago, il suo vero nome era Eugene Merril Deitch. Nel 1959, a causa del lavoro, dovette volare a Praga per un brevissimo soggiorno. Invece lì conobbe Zdenka Deitchovà, si innamorò di lei che divenne sua moglie. Molto prima però aveva cominciato, giovanissimo, nel campo dell’illustrazione artistica e tecnica.

Era il 1942, subito dopo essersi diplomato alla Los Angeles High School. Inzialmente Deitch disegnò progetti di aerei per la North American Aviation ma anche copertine per la nota rivista musicale “The Record Changer”. Nel 1950 la svolta: entrò nello studio d’animazione United Productions of America e fu coinvolto nello staff di animatori di Terrytoons. Così’ per più di 50 anni ha fatto la spola tra gli studi di animazione ‘Bratri v Triku’ di Praga e i ‘Weston Woods Studios’, come regista di centinaia di cortometraggi.

Gene Deitch, Oscar per l’animazione e tanti progetti importanti con i cartoon

Gene Deitch è conosciuto soprattutto per aver lavorato anche per Hanna & Barbera, tra il 1960 e il 1964. Qui è stato il regista di 28 episodi della serie a cartoni animati Popeye – Braccio di Ferro e ha diretto decine di episodi di Krazy Kat e Tom&Jerry. Inoltre ha creato le serie di cartoni animati ‘Tom Terrific’ e ‘Nudnik’ (11 cortometraggi prodotti dalla Paramount Pictures tra il 1965 e il 1967).

Nel 1961 il progetto da Oscar. Ha ideato e diretto Munro, film animato che è anche una taglienre critica alla cecità del mondo militare e degli adulti. Un bambino di 4 anni chedeve affrontare il servizio militare, senza che nessuno si accorga he è un semplice bambino. Ha ricevuto anche tre nomination all’Oscar per i film d’animazione Here’s Nudnik, How to Avoid Friendship e Sidney’s Family Tree.