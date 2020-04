Coronavirus: l’analisi della situazione mondiale. Negli Usa si va verso la riapertura, nonostante l’alto numero di contagi.

Coronavirus: l’analisi della situazione mondiale della pandemia è possibile grazie principalmente ai dati registrati e restituiti dalla John Hopkins University. L’Università offre con accuratezza una mappa mondiale dei contagi, con relativi decessi per tutti i Paesi del mondo, dal momento che quella del Coronavirus è una pandemia che ha interessato tutti i Paesi.

Gli Usa sono ormai da diverso tempo il Paese con più alto numero di contagi. I dati parlano infatti di 735.287 contagi in totale, con un numero di decessi pari a 39.090. Il primo Paese europeo, per numero di contagi, è invece la Spagna, che conta 194.416 contagi e 20.639 decessi. A questi due Paesi fa seguito l’Italia, con 175.925 casi totali e 23.227 decessi.

Eppure, nonostante i numeri registrati nelle ultime 24 ore, il presidente statunitense Trump, come riporta la Repubblica, continua a spingere per la riapertura. Infatti, come leggiamo dalla fonte, gli Usa hanno contato un bilancio di 1.891 vittime nell’ultimo giorno.

La situazione mondiale sul Coronavirus

Come riporta Repubblica, alcuni Stati americani sono pronti alla riapertura: Vermont e Texas consentiranno infatti le riaperture, con le dovute precauzioni. Stando alle parole del presidente Trump, si continuano a vedere segnali positivi importanti, poiché gli Usa hanno superato il picco.

Alcuni dati rilevanti arrivano anche dall’Ecuador. Come leggiamo da Repubblica, infatti, il Paese ha rivisto i suoi numeri e, di conseguenza, si è trovata a modificare le proprie statistiche. In data odierna, dunque, il governatore dell’Ecuador ha modificato in particolare i dati relativi ai decessi. Ieri se ne contavano 421, oggi ne sono stati annunciati invece 1.187. Salgono anche i casi in Libia, che conta ad oggi 49 casi di contagio. La Tunisia conta ad oggi, secondo i dati della John Hopkins University, 866 e 37 decessi. Di poco superiori i numeri della Bulgaria: 884 casi totali.

F.A.

