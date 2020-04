Coronavirus, Toscana come la Lombardia: da domani sarà ufficialmente obbligatorio. Ecco quanto convenuto dal presidente regionale Enrico Rossi in vista della fase 2.

Coronavirus, da domani anche in Toscana sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina sanitaria. L’ordinanza, inizialmente diffusa solo per i comuni più piccoli, comprenderà invece l’intero territorio e sarà severamente vietato l’uscita da casa senza la suddetta protezione.

Dopo aver terminato la distribuzione gratuita nei contesti più ristretti, la norma è entrata in vigore nei giorni scorsi anche per Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Arezzo. Oggi è invece toccato a Pisa, Grosseto e Carrara. Domani sarà completato il cerchio con l’obbligo che scatterà anche Firenze, Livorno e Massa.

Coronavirus, mascherine obbligatorie anche in Toscana

Il maxi piani di distribuzione, del resto, era stato annunciato anche dallo stesso Enrico Rossi appena due giorni fa via Facebook. “Da lunedì distribuiremo gratuitamente 1,5 milioni di mascherine al giorno. Tutti i cittadini potranno ritirarle presso le 1.150 farmacie e 230 supermercati della grande distribuzione”, ha riferito il presidente della Regione Toscana.

Sulla falsariga della Lombardia, anche il territorio toscano ha optato per la consegna gratuita in vista di una fase 2 che dovrà farci trovare preparati: “Il personale delle farmacie e del Sistema sanitario regionale accompagnerà la distribuzione con adeguate informazioni. D’ora in avanti, garantiremo mascherine per tutti. Per noi, è molto importante, oltre al quando ritornare alla normalità, anche il come e siamo certi che la protezione individuale sia una delle principali misure di prevenzione primaria”.

Fase 2: il richiamo del presiedente Rossi al Governo

Ma a proposito della ripresa: Rossi, sempre via social, non perde occasione per tirare le orecchie al Governo per una certa ambiguità sulle aziende in vista del prossimo step. “Decidere quando riaprire le imprese spetta al governo che dice che non è ora. Benissimo”, esordisce il politico in un post differente.

Ma il problema – a suo avviso – sta proprio qui: “Ma c’è una grande contraddizione con il fatto che con una semplice comunicazione alle Prefetture stanno riaprendo centinaia di migliaia di aziende senza protocolli per la sicurezza, che solo in pochi casi sono stati elaborati. Non è corretto dire in un modo e poi lasciare che avvenga in un altro”.

