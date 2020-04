Anche le Università di tutta Italia hanno dovuto subire le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Si va ora verso ritorno a lauree dal vivo

Con lo scoppio dell’emergenza Coronavirus, qualsiasi ambito ha dovuto subirne le conseguenze. Dalle attività lavorative allo sport, passando per lo svago e gli spostamenti. Tutto bloccato, almeno fino al prossimo 4 maggio, data dopo la quale ci si dovrà approcciare con la “fase 2”, di convivenza col virus. Tra i vari settori che continuano a subire le conseguenze della pandemia, c’è sicuramente l’istruzione.

Già prima che il Governo emanasse le misure restrittive che, di fatto, hanno bloccato qualsiasi attività non essenziale, scuole e università hanno dovuto interfacciarsi con una nuova realtà. Non più lezioni ed esami dal vivo, ma tutto online tramite videocall. L’allentamento delle misure restrittive del prossimo 4 maggio dovrebbero però riguardare anche le Università. È infatti in studio un piano per il ritorno delle lauree dal vivo.

Lauree dal vivo e lezioni online: il piano delle Università

Durante questo periodo, migliaia di studenti universitari di tutta Italia hanno dovuto rinunciare ad uno dei momenti più belli e attesi: la laurea dal vivo. A causa dell’emergenza Coronavirus, le sessioni di marzo e aprile si stanno tenendo tutte online, con brevi discussioni degli elaborati a distanza. Sarà ancora così per qualche settimana, ma si sta già lavorando per il futuro.

A partire dal 4 maggio, infatti, con l’avvio della “fase 2” anche le Università dovrebbero godere di qualche miglioramento. Riapriranno sicuramente biblioteche e laboratori di ricerca. Le lezioni, con ogni probabilità, rimarranno invece online almeno fino al prossimo anno accademico. Situazione diversa per le lauree, che dovrebbero invece tornare dal vivo, così come gli esami. Per la maggior parte degli atenei italiani, le prossime sessioni di laurea sono infatti fissate per il mese di luglio, periodo nel quale sarà possibile garantire distanze di sicurezza e colloqui a norma.

