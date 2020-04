Nonostante il Coronavirus, a Finale Ligure lo sport non si ferma. Due tenniste si sono sfidate tra i tetti di due palazzi, e il video è già virale

L’emergenza Coronavirus ha inevitabilmente sconvolto la vita di tutti i giorni a livello globale. La solita routine e le abitudini che ogni singolo individuo aveva prima dello scoppio della pandemia, hanno dovuto cedere il passo a una quarantena totale. Al momento, in Italia la situazione è in leggero miglioramento, ma si è ancora lontani da un ritorno alla vita di sempre.

Le misure restrittive saranno valide fino al prossimo 4 maggio, data dopo la quale si dovrebbe partire con la “fase 2”, ossia quella di convivenza col virus. Tra le varie modifiche al decreto legge attuale, dovrebbe esserci anche novità per quanto riguarda lo sport e le attività all’aria aperta. A Finale Ligure, due giovani tenniste hanno pensato di trovare un modo alternativo per allenarsi, giocando tra i tetti di due palazzi.

Finale Ligure, tennis tra i tetti: il video che ha fatto il giro del web

Una pallina, due racchette e i tetti di due palazzi come campetto di gioco. Due giovani tenniste di Finale Ligure, viste le misure restrittive legate al Coronavirus ancora valide, hanno deciso di trovare un metodo alternativo per potersi comunque allenare. Una gara decisamente insolita, testimoniata da un video che ha fatto ovviamente il giro del web.

Pubblicato sulla pagina Facebook del Tennis Club Finale, sono state migliaia le reazioni di appassionati e non di questo sport. Dopo qualche ora, il contenuto è arrivato persino all’ATP Tour, che ha deciso di ricondividerlo sui propri canali social. In attesa che la “fase 2” possa far riprendere gli allenamenti sui campi di gioco veri e propri, i tetti delle abitazioni diventano anche luogo di partitelle.

