Coronavirus, Bangladesh: migliaia di persone violano il lockdown per prendere parte al funerale di un imam. Incredibile folla nelle piazze.

Bangladesh: nonostante le norme di precauzione messe in atto dal governo, migliaia di persone sono scese in piazza per prender parte ai funerali di un predicatore locale, un imam per l’appunto. La polizia locale, come riporta Open, non ha potuto nulla contro l’elevato numero di fedeli che hanno trasgredito le norme di contenimento del Coronavirus per prender parte al funerale.

Nonostante le autorità avessero stabilito, insieme alla famiglia del defunto, un massimo di 50 persone per lo svolgimento dei funerali, un numero elevatissimo di persone si è radunata in piazza per prender parte alla cerimonia. La paura del contagio, come leggiamo dalla fonte, è dunque passata in secondo piano rispetto alla volontà di partecipare alla cerimonia religiosa.

Coronavirus, Bangladesh: migliaia di fedeli in piazza per funerale

Come riporta Open, la manifestazione si è svolta a Sarail, sotto-distretto orientale del Bangladesh. Decine di migliaia di persone si sono radunate per prender parte ai funerali di un imam. Come leggiamo dalla fonte, la polizia locale si è dimostrata totalmente impotente di fronte a una folla così grande. Il predicatore, morto all’età di 55 anni, è stato omaggiato da un numero immenso di persone, nonostante le norme in vigore prevedessero uno stretto lockdown per far fronte all’emergenza CoVid-19.

Secondo i dati che riporta la John Hopkins University, il Bangladesh conta ad oggi un totale di 2.456 contagi da Coronavirus, con un totale di 91 decessi. A seguito dell’aumentare dei contagi, anche il governo del Bangladesh aveva imposto restrizioni e norme di isolamento sociale. Tuttavia , per migliaia di cittadini del Bangladesh, la volontà di partecipare al funerale ha superato le restrizioni.

F.A.

