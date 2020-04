Lutto nel mondo del cinema: è morto Sergio Fantoni che ha raggiunto un grande successo anche nelle vesti di doppiatore e a teatro.

Lutto nel cinema. Si è spento all’età di 89 anni Sergio Fantoni, noto attore, doppiatore e regista italiano. Lo riferisce proprio in questi istanti la redazione de ‘Il Messaggero’, secondo cui l’artista originario di Roma sarebbero morto nella tarda serata di ieri. Una carriera, quella di Fantoni, davvero importante e caratterizzata da successi al cinema e a teatro: proprio per questo motivo, sarà ricordato sempre come uno dei grandi interpreti della scena cinematografica italiana tra Cinecittà e Hollywood. Conosciamolo, però, meglio.

Morto Sergio Fantoni, ecco chi era l’artista romano

Sergio Fantoni si avvicina sin da giovane al mondo del cinema, della televisione e della radio e nel corso degli anni mostra il suo enorme talento, in diversi film di Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Blake Edwards. Spettacolare anche il suo ruolo di doppiatore di Marlon Brando nel capolavoro ‘Apocalypse Now‘ (1979) di Francis Ford Coppola. Ci lascia, dunque, un grandissimo artista.

LEGGI ANCHE >>> Muore a 63 anni l’attore Bruno Armando: mondo dello spettacolo in lutto