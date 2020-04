L’Italia è pronta ad uscire dall’emergenza Coronavirus ed il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, inizia ad organizzare la Fase 2.

Continuano a migliorare i numeri per i nuovi contagi in Italia. Infatti nella giornata di ieri, a grande sorpresa, il numero dei nuovi contagi è sceso addirittura a 355, un numero più che positivo se si pensa che da giorni non si scendeva sotto i mille contagi.

Così, forti di questi numeri positivi, il Governo italiano inizia a programmare la fase due. L’obiettivo è cercare di organizzare la Fase 2 al meglio. Un proceso che dovrà essere veloce e completato entro il 3 maggio, data della fine del lockdown. Così l’Italia è pronta a riprendersi dopo due mesi di dura serrata.

Molte regioni stanno pensando di far ripartire l’economia nazionale già dal 27 aprile. Pare certo che i primi settori a riaprire saranno: le aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili. In merito si è espresso anche il vice-ministro della salute, Pierpaolo Silieri, andiamo a vedere le sue parole.

Coronavirus, Sileri pronto ad organizzare la fase 2

Così con un basso numero di nuovi contagi, la penisola è pronta a ripartire. Anche con le docute precauzioni, sono pronti a ripartire anche bar, ristoranti e parchi. Ovviamente per quanto riguarda bar e ristoranti ci saranno misure di sicurezza più rigide come: distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti, utilizzo di spazi all’aperto.

In merito il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato l’obiettivo di ridurre il rischio di nuovi contagi. Sempre Sileri ha poi annunciato che c’è poco tempo per organizzare la riapertura e che si dovrà riorganizzare il tutto entro il 4 maggio. Sileri ha confermato che si può ripartire osservando le regole con presenza di mascherine, guanti e disinfettanti.

