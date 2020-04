Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

Sabato 18 Aprile

09:00 – I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato una casa di cura per gravi carenze strutturali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Molti anziani erano a rischio contagio da coronavirus.

08:30 – Negli Stati Uniti i casi di coronavirus hanno superato quota 760.000, con un aumento di 3.856 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti è di oltre 36.000 persone.

08:00 – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato: "Abbiamo 14 giorni per organizzare al meglio la Fase 2. Dobbiamo evitare di correre rischi".

07:49 – Ad oggi sono ben 154mila le vittime di coronavirus al mondo. mentre i casi salgono a 3 milioni 550mila, sono questi i numeri della John Hopkins Univerisity che aprono questo sabato.

Venerdì 17 Aprile

23:30 – In sette giorni i contagi in Africa sono aumentati del 51%. E anche se i decessi hanno raggiunto da poco quota 1000, secondo l’OMS rischiano di morire almeno 300mila persone.

23:00 – Donald Trump spinge per la riapertura di diversi stati negli Usa, come Minnesota, Michigan e Virginia. Intanto però governatore dello Stato di Washington, il democratico Jay Inslee, ha detto che è “un pazzo”

22:40 – Sono 150.142 i morti da Coronavirus in tutto il mondo secondo l’ultimo bilancio di Afp. Bilancio peggiore negli Stati Uniti con 34.575 morti. Dopo gli Usa venhono Italia, Spagna e Francia con 22.745, 19.478 e 18.681.

22:30 – Come saltare la coda al supermercato er fare la spesa in maniera regolare^ Il segreto sta in un'App

22:15 – I morti di Covid-19 in Brasile nelle ultime 24 ore sono stati 217, la cifra più alta finora, per un totale di 2.141. Lo stato di San Paolo si conferma il più colpito dall’epidemia, con 928 morti.

22:00 – Coronavirus, studio napoletano: Lombardia come Wuhan, colpa del meteo

21:30 – OMS, Ricciardi: "Non bisogna accelerare le riaperture"

20:50 – Dal 4 maggio potrebbero riaprire diverse attività ma l'Italia sarà divisa in tre macroaree.

20:40 –Cani addestrati per annusare i contagiati da Coronavirus? Uno studio attualmente al via negli Usa scoprirà se è possibile addestrarli anche per quello.

20:30 -Secondo il governatore Christian Solinas la Sardegna potrebbe essere la prima regione ‘Covid-free’ in Italia.

20:15 -Nelle ultime 24 ore sono stati 912 i morti negli Stati Uniti per un totale di 34.180. Secondo la Jonhs Hopkins University i casi complessivi di contagio da Coronavirus sono 679.374.

20:00 – Coronavirus, contagio facile: tutte le goccioline che emettiamo

19:30 – Francia, altri 761 morti per un totale di 18mila

19:00 – La Federazione nazionale degli ordini dei medici dichiara che sono 131 i medici deceduti causa Coronavirus

18:30 – 27 Aprile, si pensa alla riapertura anticipata di aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili.

18:00 – Bollettino Protezione Civile. Come ogni pomeriggio, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto la consueta conferenza stampa, per aggiornare gli italiani sui numeri relativi al COVID-19. Di seguito le stime: “Oggi i guariti sono aumentati di 2563 per un totale di 42.727. I nuovi casi positivi sono 355 per un totale di 106.962. Ci sono altri 575 decessi per un totale di 22.745 morti”.

17:50 – Coronavirus, il Portogallo tiene botta alla diffusione del Covid-19: i numeri

17:25 – Cremona, una violinista si esibisce dal tetto di casa sua:il video

16:55 – Coronavirus, nel Lazio via al vaccino obbligatorio dal 15 settembre.

16:25 – Campania, De Luca vara un piano sanitario per la fase 2 del coronavirus

15:55 – Il tecnico di Serie B è stato esonerato per lo stipendio troppo alto

15:25 – Coronavirus, rettificati i numeri dei morti a Wuhan: i numeri

14:55 – Arriva "Immuni", l'app per il tracciamento nella fase 2: tutti i dettagli.

14:20 – Attilio Fontana commenta l'indagine della Procura sulle gestione delle case di riposo: "Sono stati gli esperti a proporre tale soluzione. Eventuale responsabilità è dell'Ats".

13:50 – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha dichiarato che la riapertura della Fase 2 andrà fatta con molta cautela e “riorganizzando la propria vita“.

13:10 – Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato: "Il trend positivo sul numero dei contagi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più".

13:05 – Secondo quanto riporta Tgcom24 mancherebbero 48 milioni di coperture sui bonus da 600 euro del decreto Cura italia. In 40mila ancora lo devono ricevere.

12:50 – Presidente Istituto Superiore Sanità: "In Italia ci sono tre realtà diverse. Cauti sulle riaperture".

12:20 – Emirates introduce i test sierologici per i propri passeggeri all'aeroporto di Dubai.

11:30 – In Corea del Sud sono stati registrati solo 22 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. La metà sono stati individuati durante i controlli all’aeroporto.

11:00 – Il arrivo il test seriologico della Roche, sarà pronto i primi di maggio.

10:30 – Nella Rsa Skipper di Masone (Genova) sono 38 i contagiati su un totale di 40 ospiti. Le vittime per coronavirus sono già 3.

10:00 – Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha dichiarato: “Le misure per contrastare il coronavirus in Germania hanno avuto successo e ora il contagio è sotto controllo“.

09:39 – Trump è pronto a riaprire Usa in tre fasi. Eppure, nelle ultime 24 ore è record di decessi: quasi 4.600.

08:03 – Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia: “Con il Governo nessuno scontro”.

07:24 – Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia: "A scuola non si torna, ci sono ancora troppi rischi".

04:33 – In Cina cala del 6.8% il Pil nel primo trimestre. Crolla anche la produzione industriale con un marzo che vede segnare il -1,11%.

04:11 – Le borse asiatiche aprono in positivo. In rialzo le quotazioni ad Hong Kong e Shanghai.

