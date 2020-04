Nonostante il distanziamento sociale imposto dal Coronavirus, per il funerale di un sindaco della provincia di Napoli la folla si ammassa fuori dalla chiesa

Il Coronavirus ha imposto a noi cittadini delle norme molto severe da rispettare in quanto al distanziamento sociale. Tutti i luoghi di aggregazione, comprese le chiese, sono state chiuse e tutte le cerimonie sospese, con i funerali accessibili soltanto per pochi intimi. Nonostante tutto ciò a Saviano, comune in provincia di Napoli, moltissimi cittadini si sono riuniti per dare l’ultimo saluto al sindaco della città, Carmine Sommese. Alla cerimonia funebre si sono presentati in tantissimi, con tanto di palloncini tricolori, e hanno scortato Sommese, medico chirurgo, in un corteo terminato di fronte all’ospedale di Nola, dove lavorava.

Coronavirus, a Napoli corteo ai funerali del sindaco di Saviano: il video dell’irresponsabile assembramento

Nonostante da ormai quasi due mesi tutti ad ogni ora del giorno ci ripetano quali siano le norme di sicurezza da rispettare in questo momento delicato, moltissimi sembrano non aver ancora capito. Così un funerale, se pure di un personaggio pubblico ben voluto dai cittadini di Saviano, si è trasformato in un pericolosissimo assembramento in tempo di Coronavirus, con tanto di Carabinieri presenti e altre forze dell’ordine presenti. Il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad un medico morto in trincea per salvare le vite umane. Abbiamo ancora stampate in testa le scene di Bergamo dove le bare venivano portate via senza che i cari avessero potuto vedere le vittime. E in tutta Italia la sepoltura è consentita alla presenza di un ristrettissimo numero di cari, mentre a Saviano migliaia di persone si sono riversate in strada in modo irresponsabile. Si attende a breve la replica del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

