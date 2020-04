Coronavirus, Lady Gaga sarà la protagonista di un certo dalle dimensioni mastodontiche che sarà trasmesso in streaming stasera. Ecco dove vederlo.

Il coronavirus ha distrutto le nostre vite ed il nostro modo di viverle. Stare con i nostri amici e con la famiglia è diventato un vecchio ricordo, come pure prendere una boccata d’aria fresca o perdere il treno. Proprio per farci tornare un po’ alla normalità questa sera sarà trasmesso un concerto di dimensioni enormi, con cantanti e vip di qualità assoluta. Per citarne alcuni: i Elton John, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong Alanis Morissette, Chris Martin, Eddie Vedder, Idris Elba, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington,Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift, Shawn Mendes, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith e altri. Ci saranno anche Zucchero e Bocelli, direttamente dall’Italia.

Coronavirus, Lady Gaga ed il concerto One World: dove vederlo stasera

Lo spettacolo, volendo unire le persone in tutto il mondo, sarà visibile in modo assolutamente gratuito e praticamente ovunque. In America, il programma sarà trasmesso da NBC, CBS e ABC. Per l’Italia la situazione è ovviamente un po’ diversa. Nessuna TV trasmetterà l’evento, ma ci sarà modo di vederlo attraverso tanti canali online. Verrà trasmesso infatti attraverso tutte le piattaforme streaming esistenti. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Alibaba. Ma anche mediante Faceboohk, Instagram, Twitter. L’evento parte alle 2 di notte in Italia, impossibile perderselo.

