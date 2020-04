Coronavirus, la proposta di Colao: nella “Fase 2” tutti in bicicletta

Coronavirus, la proposta di Vittorio Colao: nella “Fase 2” tutti in bicicletta per evitare l’affollamento sui mezzi pubblici

La task force coordinata da Vittorio Colao ha lanciato una nuova proposta per organizzare al meglio gli spostamenti durante l’ormai famosa “Fase 2”. Incentivare lo spostamento attraverso le biciclette elettriche per non sovraffollare il trasporto con i mezzi pubblici. La parola d’ordine resta sempre la stessa: evitare assembramenti all’interno delle città.

A svelare l’idea è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, attraverso la condivisione del suo video quotidiano di aggiornamento.

Sala ha dichiarato: “Parlando con la task force di Colao abbiamo ipotizzato di finanziare l’acquisto di bici elettriche per favorire la circolazione. Dobbiamo limitare al minimo la burocrazia e inventarci il modo per favorire gli spostamenti sulle due ruote elettriche”.

Il tema dei trasporti resta centrale per la riapertura del nostro paese dopo i mesi di lockdown.

La task force presieduta da Vittorio Colao sta valutando il diverso grado di rischio per i vari settori dell’economia. Al massimo livello troviamo il trasporto aereo e l’assistenza sanitaria, mentre la ristorazione e diverse tipologie di negozi rientrano nel rischio medio-basso.

Nel grado medio-alto troviamo anche le attività di lotterie e scommesse, nonchè le varie attività sportive e ricreative (palestre e locali).

Le prime a ripartire, invece, sempre secondo il documento della commissione speciale, saranno il settore edile, l’industria del tabacco, la metallurgia, il campo immobiliare, le agenzie di viaggio e le biblioteche.

