Coronavirus, in Inghilterra la situazione è complessa ma il governo pare non star prendendo le dovute precauzioni per contrastare il COVID-19.

In Inghilterra il virus originario di Wuhan sta continuando a mietere tantissime vittime. La situazione è grave, e di certo non ci sono all’orizzonte segnali di ripresa. Il vaccino è ancora lontano, e la crisi sociale ed economica sta costringendo i governi a dover pianificare la miglior strategia possibile per riprendere a produrre. Con l’economia europea, nonché mondiale, in ginocchio, le cose spingono tutti a dare il 101% per migliorare la condizione in cui viviamo. Il governo italiano ha preso delle decisioni molto ferree, dure, per impedire che il contagio si protragga e che la situazione diventi assolutamente ingestibile a livello ospedaliero. Qualcuno, però, sta forse ancora prendendo troppo tempo prima di varare delle manovre simili nel proprio Paese. Basti pensare alle ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra.

Coronavirus, in Inghilterra parchi aperti e funerali permessi – VIDEO

Oggi Robert Jenrick, segretario di Stato e membro del partito Conservatore, nonché del Parlamento, ha fatto delle dichiarazioni importanti. Il politico di sua maestà, infatti, ha sostenuto la continuità di alcune attività, o meglio pratiche, che di fatto aumentano la probabilità di contagio per il virus. Nello specifico, i parchi pubblici continueranno a restare aperti per permettere a chi non ha il giardino di rilassarsi. Saranno poi permessi i funerali, ma solo con i parenti più stretti. Inutile dire che queste scelte del governo inglese stanno destando parecchio rumore. Di seguito il video, ripreso dal Mail.

