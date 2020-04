La prossima mossa del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus potrebbe essere un bonus per le famiglie con figli. Ecco la proposta

L’Italia è ancora ferma per il lockdown imposto dal governo per cercare di arginare il Coronavirus, ma si sta preparando la fase 2, quella della ripartenza. Nei giorni scorsi sono stati erogati dall’Inps gran parte dei bonus di 600 euro previsti per i lavoratori autonomi dal decreto ‘Cura Italia’, ma ancora non basta per tenere in piedi un Paese in enorme sofferenza. L’esecutivo starebbe pensando ad un ulteriore bonus, da inserire nel prossimo decreto di aprile, con l’obiettivo si aiutare le famiglie con figli. La proposta è arrivata proprio dal Ministro per le politiche della famiglia, Elena Bonetti.

Coronavirus, allo studio il bonus per le famiglie con figli: ecco come funziona

Dopo la cassa integrazione in deroga e il bonus di 600 euro per le partite iva e i lavoratori autonomi, per il decreto di aprile il governo è allo studio di un nuovo provvedimento. Tra coloro “dimenticati” nella precedente legge ci sono anche la famiglie numerose, che invece verranno ricomprese nelle prossime delibere. Elena Bonetti, a capo del ministero della famiglia, ha proposto un bonus, che verosimilmente consisterà in un assegno mensile simile a quello già previsto nel ‘bonus bebè‘. In questo momento, però, le risorse dello Stato sono limitate e molto probabilmente questo beneficio economico partirà con la formula ‘una tantum‘. Il nuovo decreto verrà messo nero su bianco dopo il voto sullo scostamento di bilancio, che verrà esaminato insieme al Def, il documento di economia e finanza, rivisto alla luce di questa emergenza.

