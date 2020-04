A causa della crisi dovuta al Coronavirus, anche Amazon ha dovuto prenderne atto, agendo in controcorrente rispetto alla sua tradizionale strategia

Il Coronavirus ha inevitabilmente sconvolto il normale vivere di chiunque. Dal singolo individuo alla multinazionale con miliardi di euro di fatturato. Da quando gran parte dei Governi hanno indetto il lockdown, le persone si sono rifugiate in casa, trovando in internet e nell’e-commerce un’importante strumento per combattere la crisi. Parlando di questo mondo, Amazon è il punto di riferimento. Il colosso fondato da Jeff Bezos è il numero 1 per quanto riguarda lo shopping online.

Nelle ultime settimane, le richieste arrivate ogni giorno hanno raggiunto numeri esorbitanti, eccessivi anche per un colosso come Amazon. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’azienda ha preso alcune importanti decisioni che stravolgono completamente la strategia solita: non più incentivare il cliente ad acquistare altro, ma indurlo a comprare il meno possibile.

Amazon, l’inversione di rotta per vendere meno: cosa cambia

I numeri raggiunti nelle ultime settimane sono insostenibili anche per Amazon, numero 1 per quanto riguarda l’e-commerce mondiale. Secondo alcuni dati raccolti da e.Marketer, il sito rappresenta oggi un terzo di tutti gli acquisti effettuati online negli Usa. Il che ha causato enormi danni nell’organizzazione dei prodotti e nella logistica. Ecco perché il colosso di Jeff Bezos apporterà modifiche che non incentiveranno più il cliente all’acquisto, ma anzi a riempire il meno possibile il proprio carrello.

Per prima cosa, Amazon rimuoverà tutti i widget e le raccomandazioni che, solitamente, mostrano prodotti affini a ciò che si acquista e inducono ad ulteriori acquisti. Wall Street Journal ha inoltre anticipato che quest’anno né per la festa della mamma né per quella del papà sono previste promozioni e iniziative. Infine, Amazon ha rinviato il Prime Day di luglio, giorno in cui vengono abbassati tantissimi prezzi e vengono proposte varie offerte per tutti i clienti con l’abbonamento Prime.

