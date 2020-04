Coronavirus, arriva la BergaMask: si tratta di una maschera con filtri monouso prodotta da Stil Gomma

Direttamente da Bergamo, come il nome suggerisce, arriva la BergaMask. Si tratta di una maschera protettiva permanente con filtri monouso di ricambio. Essa, prodotta dalla Stil Gomma Srl, è realizzata in silicone medicale antibatterico e auto-sterilizzante. Già 10mila unità sono state donate a Bergamo e Brescia e, se la si vuole acquistare al costo di 10 euro, basta andare sul sito ufficiale dell’azienda. Il kit di 30 filtri monouso costa invece 5 euro.

L’iniziativa di Stil Gomma è riuscita grazie alla collaborazione con altre quattro aziende, ovvero, Italian Form Srl, Manzoni MP Srl, Di.Gi. Stampi Srl e Pelletterie 2F Srl.

BergaMask, in corso l’approvazione del Politecnico di Milano per renderlo dispositivo medico

Il prodotto, come dichiarato dall’ingegnere Giulia Sala, è stato creato per risolvere la continua fornitura di mascherine proponendo una soluzione “permanente” ed allo stesso tempo economica.

A differenza, inoltre, di molte realizzate ma comunque non conformi, questa lo è. Infatti, l’articolo è protetto dal Modello di Utilità ed è certificato CE 2001/95. Su di esso al momento sono in corso i test al Politecnico di Milano per l’approvazione dell’utilizzo come dispositivo medico.

Il prodotto lo si può sterilizzare tranquillamente in microonde o con altre fonti di calore. E’ ergonomico e regolabile. La manutenzione e sostituzione dei filtri inoltre è molto semplice.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, test sierologici: al via la gara per 150mila kit