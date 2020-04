Whatsapp è pronta a rilasciare l’aggiornamento con il quale sarà possibile fare videochiamate nei gruppi con oltre 4 partecipanti

In questo periodo di lockdown a livello mondiale, quello delle video chiamate è diventato un fenomeno di grosso rilievo. Diverse sono infatti i gruppi di persone che si riuniscono tramite uno schermo. Per questo motivo, secondo quanto riferito da WABetaInfo, la Facebook Inc. per Whatsapp avrebbe deciso di estendere il numero di partecipanti alle video chiamate oltre i 4 attuali.

Più partecipanti alle videochiamate di Whatsapp: le conferme

Le conferme arrivano dagli aggiornamenti beta per Android (2.20.128) e iOS (2.20.50.23). Non sono, però, ad ora chiari tutti i dettagli. Facile che la portata di utenti in una video chiamata sia estesa a 5 o, magari, anche più utenti. Alcune cose sono ancora in fase di studio. Non è quindi possibile sapere quando l’aggiornamento sarà rilasciato definitivamente per tutti i dispositivi, ma non dovrebbe poi volerci molto. Questo perché Whatsapp rischia di rimanere troppo indietro rispetto ai concorrenti che si sono già mossi da tempo in tal senso e che, per queste ragioni, vengono più spesso preferiti.

Una mossa molto furba potrebbe essere, da parte dell’azienda, di mettere ancor più in risalto il fatto che le chiamate effettuate sulla piattaforma sono crittografate end-to-end. Questo sarebbe un modo per ‘screditare’ indirettamente piattaforme come Zoom che in questo periodo viene molto utilizzato ma si sta rivelando poco sicuro. Stream Yard invece è il software che più di tutti sta avendo successo.

