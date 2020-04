Playstation, aggiornamento che blocca la console. Nelle ultimissime ore tantissime persone si stanno lamentando ed anche parecchio.

La Playstation è la console più venduta anche di questa generazione. In milioni sono quelli che hanno deciso di spendere del denaro per portarsi a casa il capolavoro tecnico targato Sony, che da anni ormai domina il settore videoludico. Ed ora che c’è l’obbligo di restare a casa, con la quarantena ed il coronavirus, in moltissimi si sono riversati online per giocare. Che sia da solo, con gli amici o condividendo lo schermo con un familiare, ecco che in tanti stanno utilizzando la console come valvola di sfogo. E per questo la PlayStayion, come la Xbox di Microsoft, stanno trovando un nuovo splendore a pochi mesi prima del lancio della prossima generazione di console. Eppure oggi c’è stato qualche problema di troppo.

Playstation, aggiornamento 7.50 blocca la console: 5 gli errori

Stamattina Sony ha lanciato l’aggiornamento 7.50. Nulla di troppo complicato, dei fix a qualche bug che ogni tanto torna a farsi notare. Peccato, però, che l’aggiornamenti stia causando problemi a tantissimi utenti, ed anche disparati problemi. C’è chi segnala che la propria console sia entrata in un loop di riavvi continui, chi sostiene che ha problemi video. Qualcuno riporta l’impossibilità di inserire il disco, oppure il fatto che la console lo sputi fuori improvvisamente. Senza dubbio la Sony lavorerà per aggiustare l’aggiornamento che, di fatto, doveva aggiustare qualche problema minore. E’ consigliata l’attesa, e magari evitare di accendere il proprio sistema per la giornata di oggi.

