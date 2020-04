Papa Francesco è un amante del whisky. Tutti sappiamo come il Santo Padre, da sempre, apprezzi l’alcolico e questo ha portato ad un curiosissimo retroscena.

Qualche mese fa Papa Francesco è stato ospite della Regina in Inghilterra. E’ dovere del Pontefice, in quanto tale, viaggiare molto, per conoscere tutto dei propri fedeli e far sentire forte Dio anche nella loro terra, lontana dal vaticano. Il Santo Padre, ospite personale di Elisabetta d’Inghilterra, fece visita alla fredda e bagnata Scozia. Mentre era trai i tanti fedeli di un Paese che nei secoli scorsi si è sempre battuto contro gli anglicani per il cattolicesimo, il Papa ha ricevuto un regalo inaspettato quanto ben accetto.

Papa Francesco ed il whisky regalato: “Questa è l’acqua santa!” – FOTO

Una bottiglia di Whisky è stato il regalo delle persone che hanno accolto il Pontefice nella nebbiosa Scozia. Una pregiata bottiglia di Oban 14, un whisky invecchiato per ben 14 anni ed dal gusto affumicato e molto torbato. Un sentore tipicamente scozzese, che producono una serie di alcolici apprezzati ed amati in tutto il mondo. L’uomo avrebbe anche detto, simpaticamente “Questa è la vera acqua santa!”. La Chiesa ha censurato tutto ma oggi, a distanza di mesi, la storia ed il curioso retroscena alcolico sono tornati alla ribalta.

