Walter Ricciardi dall’OMS dice la sua riguardo il momento e sulle varie ipotesi di riapertura

Al sito ilcaffeonline.it Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus e consulente Coni, ha rilasciato una lunga intervista in merito alla situazione del momento. “Fino a che non si troverà un vaccino è facilmente ipotizzabile una seconda ondata”. Sulle varie ipotesi di riapertura: “Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata rischiamo di subirla prima dell’estate”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus Fase-2: Italia divisa in tre, cosa riapre e quando

Coronavirus, Ricciardi sulla ripresa dei campionati

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Ricciardi in merito al campionato: “In Lombardia c’è ancora uno scenario preoccupante, non si può dare un’indicazione generica per tutti. Ad inizio Maggio potremo dare dei suggerimenti guardando la situazione. Questo virus continuerà a circolare fino a quando non si troverà un vaccino e così come colpisce i cittadini, anche i calciatori e lo staff: bisogna tutelare tutti”.

Sul protocollo sanitario invece: “Ci sono diverse ipotesi, è sicuramente finalizzato alla fine del campionato a cui tutti tengono molto. C’è bisogno di due approcci: uno finalizzato alla conclusione del campionato, con una serie di misure che tendono a circoscrivere il virus”.