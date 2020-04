Lutto nella musica: è morto Christophe, cantautore di ‘Aline’, all’età di 74 anni a causa di enfisema e malattie polmonari.

Lutto nel mondo della musica. Si è spento all’età di 74 anni Daniel Bevilacqua, meglio noto come Christophe, a causa di un enfisema e malattie polmonari. In un primo momento si era parlato di contagio da Coronavirus, ma la famiglia del cantante originario di Juvisy-sur-Orge non ha mai confermato questa indiscrezione. Di Christophe si ricorda soprattutto un grandissimo successo come ‘Aline‘, tradotta anche in italiano, oltre a ‘Mots Bleus’.

Christophe, ecco chi era Daniel Bevilacqua

Christophe, che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica negli anni ’50 e soprattutto al rock and roll, ha inciso il suo primo 45 giri nel 1963 per l’etichetta Golf Drouot, Reviens Sophie, mentre quattro anni viene dato addirittura tra i partecipanti al Festival di Sanremo con la canzone di Domenico Modugno “Sopra i tetti azzurri del mio pazzo amore“, ma alla fine non partecipa. Negli ultimi anni, Daniel Bevilacqua aveva perso seguito in Europa, rimanendo sempre però molto celebre in Francia.

