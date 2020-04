Hyperloop, un viaggio tra l’Olanda e la Francia in 90 minuti è possibile? Il progetto esiste e presto potrebbe anche diventare realtà

Hyperloop, un viaggio possibile o solo l’ennesimo sogno costruito da Elon Musk e dalla sua fantasia inesauribile? In Olanda propendono per la prima delle due ipotesi. E per questo sta prendendo piedi l’ipotesi di trasportare effettivamente paseggero in un prossimo futuro. Così la tratta tra Amsterdam e Parigi potrebbe essere coerta in soli 90 minuti. E in mezzo una fermata a Bruxelles, per poco più di 50 minuti di viaggio.

Lo afferma l’ultimo studio che ha stabilito come questo collegamento altamente tecnologico potrebbe essere sostenibile anche economicamente. In realtà è difficile stabilire quando potrebbe partire il progetto olandese, ma esiste già la start-up Hardt Hyperloop che è operativa. E ha mostrato con chiarezza come una rete Hyperloop su tutta il territorio europeo ridurrebbe in maniera importante i tempi di percorrenza. Un vantaggio di tempi ma anche economico.

Come funziona Hyperloop? Si tratta di una modalità di trasporto all’interno di una avveniristica capsula spinta attraverso un tubo d’acciaio a bassa pressione. Viaggia ad una velocità di quasi 1000 chilometri orari (ma potrebbe arrivare fino a 1200). Inoltre avrebbe un impatto ecologico decisamente minore rispetto agli aerei e una funzionalità maggiore dei moderni treni ad alta velocità.

Ma Hyperloop pensa anche all’Italia. La società è sbarcata pure nel nostro Paese con progetti importanti. In primis quello del collegamento tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa in soli 10 minuti, cioè oltre mezz’ora in meo rispetto all’attuale. Identicamente era stata ipotizzata la tratta Milano-Torino in 7 minuti, quando adesso come minimo ne servono 80.

Tutto con un treno automatico, dotato di vetture lunghe 30 metri e del peso di 20 tonnellate. Viaggiano all’interno di un tubo pressurizzato del diametro di 4 metri con un sistema di levitazione magnetica. Tutto questo potrebbe permettere, a regime, di arrivare da Milano a Bologna in dieci minuti e da Milano a Roma ijn mezz’ora.

Hyperloop per funzionare ha bisogno di una struttura chiusa sia in superficie e sia in sotterraneo. Il costo maggiore sarebbe quello legato alla costruzione dei tunnel. Ma secondo la società costituita in Italia, potrebbero essere scavati sotto le attuali linee ferroviarie. Oppure in alternativa integrati nel paesaggio e coperti poi con pannelli solari. Un futuro che non è ancora presente, ma già solo il fatto di pensarci e di immaginarlo intriga.